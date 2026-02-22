Confirman 7 bloqueos carreteros tras muerte de "El Mencho"

El Gabinete de Seguridad de México informó esta tarde que tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), actualmente se registran siete bloqueos carreteros en Jalisco.

A través de un mensaje en sus cuentas de redes sociales, el Gabinete de Seguridad detalla que tres de los siete bloqueos carreteros registrados, están por ser liberados.

Destaca también que las fuerzas federales y estatales mantienen el despliegue operativo para liberar vialidades y garantizar la seguridad de la población.

En otro mensaje hecho llegar por la misma vía, se aclaró que el Hospital Civil de Guadalajara opera con normalidad y sin afectaciones. Asimismo, se verificó que los demás hospitales de Jalisco se encuentran sin incidentes, por lo que la atención médica está garantizada.

