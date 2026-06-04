Supervisan Trevilla y Briseño operativo de seguridad del Ejército y GN en Culiacán

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño Lobera, realizaron una visita de supervisión en Culiacán, Sinaloa, para verificar el despliegue operativo y evaluar las acciones que ambas instituciones llevan a cabo en la entidad.

Trevilla Trejo verificó el despliegue de las tropas y guardias nacionales, y sostuvo reuniones con los mandos territoriales y operativos de la SEDENA que operan en el estado.

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en Sinaloa un despliegue de más de 13 mil efectivos, de los cuales 9 mil 480 se concentran en Culiacán. El gobierno federal ha señalado que la presencia militar en la entidad se mantendrá de forma indefinida.

Los resultados empiezan a reflejarse en las cifras oficiales. De acuerdo con datos del Secretariado de Seguridad Pública, Sinaloa registra un descenso en homicidios, pasando de 5.9 diarios en octubre de 2024 a 4 en mayo de 2026, lo que representa una reducción de 32.2 por ciento.

En materia de percepción ciudadana, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que Culiacán presentó una disminución en la percepción de inseguridad, al pasar de 88.1 a 84.4 por ciento, una reducción de 4.2 por ciento.

La visita se enmarca en el seguimiento permanente que las fuerzas federales realizan desde que la violencia se recrudeció en el estado a raíz del conflicto interno del Cártel de Sinaloa. La coordinación entre el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional busca consolidar los avances y avanzar en la construcción de la paz en la región.