Hombre pierde brazo y pierna al ser atropellado por el tren

Un hombre fue arrollado por el tren durante la tarde del lunes en el municipio de Monterrey, informó Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, el accidente se registró en el cruce del bulevar Díaz Ordaz y Calzada Mauricio Fernández, en la colonia Miravalle, en Monterrey.

En el lugar se le brindó atención prehospitalaria al hombre, la cual estuvo a cargo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes informaron que el hombre había perdido una extremidad superior y una inferior del lado izquierdo.

El hombre fue llevado al Hospital Universitario, donde seguirá recibiendo atención médica. Al lugar también llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey.

La identidad del hombre de momento es descocida, pero Cruz Roja informó que el hombre tiene una edad aproximada de 45 años, tiene una complexión delgada y su tez es de color blanco.

Tren arrolla a un hombre y lo arrastra por unos 30 metros

En marzo del 2025, un trágico accidente ferroviario tuvo lugar en el Parque Carcones, dentro de la colonia Privadas del Parque, en Santa Catarina, Nuevo León.

La Unidad de Protección Civil del estado acudió al lugar tras recibir el reporte de que un tren había atropellado a una persona.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando los operadores de la máquina ferroviaria, identificados como Joel Edgardo Yáñez Puga, conductor del tren 4721-4720, avistaron a un hombre sobre las vías.

De inmediato, activaron los silbatos de advertencia; sin embargo, el individuo hizo caso omiso a las señales.

Como consecuencia, fue atropellado por la locomotora, sufriendo mutilaciones y siendo arrastrado aproximadamente 30 metros.

A la llegada de Protección Civil de Nuevo León, en el lugar ya se encontraba personal de Protección Civil municipal, quienes confirmaron la gravedad del accidente.

Posteriormente, se descartaron riesgos adicionales en la zona y las unidades involucradas reanudaron sus actividades.

Personal de periciales se hizo cargo de la situación para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Al sitio acudieron diversas unidades de emergencia, entre ellas:

Unidad 02 de Protección Civil Nuevo León

Unidades R3 y R4 de Protección Civil Jaguares

Unidad 610 de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)

El incidente concluyó oficialmente a las 13:46 horas, sin que se reportaran más afectados. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.