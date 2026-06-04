Ejército asegura 2 mil 755 litros de precursores en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de materiales para elaborar drogas sintéticas, asegurando 2 mil 755 litros de precursores químicos, con un valor de 52 millones de pesos, como afectación a la delincuencia organizada, en Sinaloa.

En su reporte diario de resultados, el Gabinete de Seguridad informó que los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se realizaron en los poblados de Los Mayos, Arroyo de la Higuera, Canamáca, El Rincón, Sanalona, Corral Viejo y Las Flechas, en Culiacán.

Durante el miércoles 3 de junio, las instancias que integran el Gabinete de Seguridad realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Sinaloa.

En Tijuana, Baja California, elementos de Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos personas en posesión de 52 kilos de cocaína.

Durante otro operativo de cateo realizado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) y la SSPC se detuvo a tres personas y se aseguraron 68 kilos de cristal y un vehículo.

Autoridades informaron que los operativos se realizaron en Los Mayos, Arroyo de la Higuera, Canamáca, El Rincón, Sanalona, Corral Viejo y Las Flechas, en Culiacán. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

La Marina y la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), con apoyo de un binomio canino, al realizar revisiones aleatorias a una empresa de mensajería en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguraron 278 cajas con 3 millones 335 mil 900 cigarros de procedencia ilícita.

En Durango, Durango, se detuvo a 15 personas, entre ellas tres menores de edad, en posesión de un fusil Barrett, una ametralladora, tres armas largas, cuatro armas cortas, 20 cargadores, 711 cartuchos, equipo táctico, ponchallantas, dosis de mariguana y ocho vehículos, dos de ellos con reporte de robo y otro con blindaje artesanal.

En el puerto de Acapulco, Guerrero, el Gabinete de Seguridad cateo nueve inmuebles con un saldo 11 personas detenidas; tres armas de fuego, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos asegurados.

Al realizar una inspección, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas de origen extranjero, quienes recibieron depósitos por mil dólares en tarjetas de débito y con reservaciones falsas en hoteles.