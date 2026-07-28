Continúa operativo para capturar y reubicar jaguar en Ixtapan de la Sal

Autoridades federales y del Estado de México mantienen la búsqueda de un ejemplar de jaguar que fue visto hace más de 20 días en el fraccionamiento Rancho San Diego, en el municipio de Ixtapan de la Sal.

En los últimos días se han desplegado diversos operativos para ubicar al felino, contenerlo y reubicarlo de forma segura, debido a que permanece en las inmediaciones de una zona habitacional.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades recomendaron a los habitantes evitar transitar por calles solitarias, permanecer atentos y reportar de inmediato cualquier avistamiento del animal.

Como parte de las acciones para localizar al jaguar, vecinos del fraccionamiento comenzaron a instalar cámaras de monitoreo con sensores infrarrojos en distintos puntos donde presuntamente ha sido visto.

“Nos recomendaron poner cámaras de cacería; ya se compraron y ya se están instalando varias cámaras con sensores infrarrojos e incluso tienen celdas solares para que nunca se descargue la cámara y podamos estar monitoreando constantemente distintas zonas donde supuestamente se ha visto a este animal”, comentó un colono.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura o reubicación del ejemplar y los operativos continúan en la zona.