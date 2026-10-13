Suman siete muertos por “Rachel” en Baja California

Con el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, ocurridos este martes en distintos puntos de Ensenada, Baja California, suman siete las víctimas mortales que dejó la tormenta tropical “Rachel”, la cual tocó tierra el pasado sábado 10 de octubre.

Las dos víctimas fueron identificadas como Valentín Lozano Gómez, de 51 años y Keyla, de 30 años, quienes fueron arrastrados por las lluvias del fin de semana.

En el caso de Keyla, sus familiares refirieron que se encontraba en la localidad de Rancho Abajo, cuando un deslave ocasionado por las fuertes lluvias arrasaron con la vivienda donde se encontraba.

Mientras que la familia de Valentín reportó que tuvo comunicación con él por última vez el sábado 10 de octubre, a las 22:50 horas, mediante un mensaje de WhatsApp.

Minutos después, debido al paso de la tormenta “Rachel”, se registró el desbordamiento de un arroyo que afectó severamente la zona de Lomas de Mendoza, a un costado de El Zorrillo, donde Valentín vivía.

Los hallazgos de hoy ocurrieron en dos puntos distintos, el primero en el arroyo El Pípila, en la colonia Oaxaca, en la delegación municipal Maneadero.

Mientras que el segundo hallazgo ocurrió en la zona cercana a Punta Banda, en el ejido Esteban Cantú.

Auto dañado por la tormenta

El Ayuntamiento de Tijuana confirmó que siete personas reportadas como desaparecidas tras las lluvias han sido localizadas sin vida, incluidos tres menores de edad.

Mientras que Rosa María, de 42 años; Rosalinda Olivera Almazán, de 24 años y Luis Fernando López Rivera, de 17 años, siguen sin ser localizados.

Este martes por la mañana, Gael, de 14 años, fue hallado sin vida en el cauce de un arroyo en la colonia Oaxaca, una de las localidades más afectadas por las lluvias torrenciales del fin de semana.

Mientras que entre el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, fueron encontrados los cuerpos de Regina, de 13 años; ⁠Ivón, de 35 años; Silvia, de 30 años y Aarón, de 4 años.