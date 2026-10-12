Defensa rescata a 32 personas atrapadas por “Rachel” en Ensenada

Un grupo de 32 personas, 22 de origen extranjero y 10 mexicanas, así como tres perros, integrantes de una congregación religiosa, fue rescatado vía aérea, al quedar aislados en el rancho “Genesis”, en Ensenada, Baja California, a consecuencia de las lluvias por la tormenta tropical “Rachel”, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia detalló que la una operación aérea de búsqueda y rescate se realizó este lunes 12 de octubre, como parte de los trabajos del Plan DN-III-E, con elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

De acuerdo con los reportes el grupo religioso quedó aislado en ese rancho, debido a un deslizamiento de tierra lo que dificultó el acceso vía terrestre ante las fuertes lluvias del fenómeno meteorológico.

Ante esta situación, el personal de la Fuerza Aérea Mexicana empleó un helicóptero UH-60, para la realización de tres operaciones aéreas que concluyó con el rescate exitoso de 22 personas extranjeras, 10 de nacionalidad mexicana y 3 caninos, trasladados a un lugar seguro.

Se indicó que, de manera simultánea, personal del Ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, desplegaron personal a lo largo de los márgenes del río Pípila, en un tramo de 22 kilómetros.

El objetivo de esta tarea, detalló la Defensa, fue buscar a una persona que, de acuerdo con testimonios de quienes se encontraban en la congregación, habría sido arrastrada por la corriente.

La dependencia explicó que la terea de rescate se realizó en una zona de difícil acceso, donde la evaluación de las condiciones del terreno y la ejecución precisa de procedimientos técnicos resultaron fundamentales para cumplir la misión.

Los rescatados fueron trasladados a instalaciones militares de atención sanitaria, donde médicos del Ejército Mexicano les proporcionaron atención oportuna y evaluaron sus condiciones físicas para determinar su estado de salud.