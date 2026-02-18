Suman 24 bandas de extorsión desarticuladas en Baja California

La Fiscalía General del Estado de Baja California detuvo a cinco presuntos integrantes de una célula de extorsión, entre ellos su líder, Eduardo “N”, alias “El Matute”, en un operativo coordinado por la Mesa de Seguridad que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda; el presunto cabecilla fue ubicado en Jalisco.

La administración estatal informó que la intervención fue ejecutada por la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión, tras trabajos de inteligencia y seguimiento. Con estas acciones, el gobierno de Baja California reporta la desarticulación de 24 grupos dedicados a este delito.

Asimismo, la mandataria estatal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad implementada en Baja California de la mano con la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que aseguró, ha contribuido a una disminución del 25 por ciento en la incidencia de este delito a nivel nacional en los últimos meses.

Por su parte, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de forma anónima al 089 cualquier intento de extorsión.

jcp