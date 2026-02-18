Roberto pasará más de 39 años en la cárcel por matar a una mujer en un terreno baldío 

Autoridades de Durango lograron una sentencia condenatoria de 39 años, 11 meses, y 29 días en contra de Roberto Luciano Arreola Martínez, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de feminicidio.

La Fiscalía General del Estado informó que la víctima respondía al nombre de Karen Vianey Salazar Carrillo, de 30 años de edad, quien falleció a causa de shock hipovolémico consecutivo a heridas por arma blanca.

La mató con arma blanca y escondió el cuerpo en un tambo

El 30 de enero del presente año aproximadamente a las 02:30 horas Karen Vianey se encontraba en compañía de Roberto Luciano en un terreno baldío ubicado en la calle Fresno del fraccionamiento Cerradas Miravalle del municipio de Gómez Palacio, comenzaron a discutir por problemas personales, posteriormente el sentenciado saco un arma blanca con la cual lesiono en varias ocasiones a Salazar Carrillo, hasta dejarla sin vida.

El hombre traslado el cuerpo metros más adelante, donde deposito los restos dentro de un tambo de plástico de color blanco, el cual cubrió con trozos de block y un colchón y posteriormente se retiró del lugar.

Tras el hallazgo del cuerpo se iniciaron las investigaciones donde se estableció la responsabilidad de Roberto Luciano, quien fue detenido mediante una orden de aprehensión otorgada por el juez.

Mediante procedimiento abreviado se dictó sentencia condenatoria para Roberto Luciano Arreola Martínez, de 39 años 11 meses y 29 días, así como al pago de una multa de 337 mil 735 pesos y por concepto de reparación del daño la cantidad de 1 millón 594 mil 102 pesos.

Reproducir

JCS