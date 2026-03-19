Suman casi 190 mil mexicanos repatriados de EU a través de 'México te abraza': Segob

Como parte de los temas que se tocaron este jueves 19 de marzo en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se dio a conocer la cifra que hasta el momento se tiene contabilizada sobre mexicanos repatriados de Estados Unidos a través de México te abraza.

El reporte fue dado a conocer por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien detalló que el gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Donald Trump, deportó a nuestro país a un total de 189 mil 830 mexicanos entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de este año.

La cifra, señaló la funcionaria federal, significa un incremento en las repatriaciones a lo largo de 2025, con picos mensuales que superan los 16 mil casos hacia el último trimestre, seguido de una disminución en los primeros meses de 2026.

Sobre las vías que se han utilizado para dicha repatriación, la titular de la Segob, indicó que de todo el total ya antes señalado, 154 mil 72 fueron vía terrestre y más de 35 mil fueron de forma aérea.

¿A dónde llegan los repatriados de EU?

Rosa Icela explicó desde el Salón Tesorería como es este proceso de repatriación y las acciones que hace el gobierno federal a través del México te abraza para recibir a los paisanos.

La secretaria apuntó que el retorno de connacionales se realiza en 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde se entrega una carta de repatriación para acceder a apoyos.

El proceso de retorno inicia en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Migración reciben a nuestros paisanos y se les entrega una carta de repatriación documento que les permite acceder a todos los beneficios de la estrategia", explicó.

Ya en tierra azteca, es cuando entra en acción la iniciativa México te abraza, que contempla:

Atención.

Atención. Alojamiento.

Traslados.

Apoyos económicos.

Acceso a servicios.

Bajo esta premisa, la titular de la Segob explicó que con el fin de reintegrarlos a sus comunidades de origen, se han contabilizado más de 1 millón 188 mil servicios a los connacionales retornados.

Entre los apoyos se incluyen 382 mil raciones de alimentos, 142 mil 121 traslados a comunidades de origen, 114 mil 892 tarjetas Paisano y 98 mil 698 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social.

También se reportaron 95 mil 944 llamadas telefónicas, 93 mil 232 trámites de CURP y actas de nacimiento, 78 mil 076 personas alojadas y 57 mil 214 atenciones médicas.

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fdm