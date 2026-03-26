Jorge, joven con autismo que fue pateado en el rostro, exige cárcel para su agresor

Eran las 8:53 de la mañana del jueves 19 de marzo, Jorge, un joven de 17 años con autismo grado 1 de alto funcionamiento, regresaba a su casa en la colonia San Antonio, en Pachuca, tras realizar un mandado cotidiano: recoger un paquete y comprar un atole de arroz con leche.

De acuerdo con información de Imagen Noticias, con Nacho Lozano, lo acompañaban Mila y Cofi, sus perritas de apoyo emocional, quienes son fundamentales para su estabilidad y seguridad. Sin embargo, lo que debió ser un regreso tranquilo se transformó en una pesadilla de violencia física y verbal.

El conflicto, según relata Jorge, fue provocado por un malentendido natural entre mascotas.

Empezó porque mis perritas le ladraron a su perro, porque una de ellas es juguetona. De hecho, ella se acercó para jugar”, explica el joven.

Ante los ladridos, el agresor —un hombre que paseaba a sus propios perros— reaccionó con una furia desproporcionada. Primero fueron los gritos:

Me empezó a decir de cosas, me empezó a agredir verbalmente”, dijo Jorge.

A pesar de que Jorge intentó evitar el conflicto llamando a sus perritas para entrar a su privada, el hombre no se detuvo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto, tras intentar patear a los animales, entregó la correa de su perro a un acompañante para tener las manos libres e ingresar por la fuerza al domicilio de la víctima.

Jorge, en un intento por protegerse, trató de cerrar la puerta para cortar distancia y dar por terminado el encuentro. Fue entonces cuando la violencia escaló al plano físico:

Él tumbó la puerta de una patada. Me dice de cosas, me volteo para ponerle atención y fue cuando me empezó a golpear”, narra Jorge con la voz de quien aún procesa el impacto.

Jorge fue pateado en el rostro por su agresor. Especial

El video es brutal: el hombre le propina una patada directa en la mandíbula que deja al menor noqueado en el suelo.

“Apenas me iba levantando, estaba desorientado, no sabía qué había pasado. Yo solito me intenté levantar”, recuerda Jorge sobre los segundos posteriores al ataque. Mientras él intentaba recuperar el conocimiento, el agresor huyó del lugar.

Las huellas de la agresión son visibles tanto en el video como en el cuerpo del joven: “Me dejó abierta la boca del interior y un moretón en la parte de la mandíbula.

"Que se haga justicia, que le den unos cuantos años en la cárcel justamente porque soy menor de edad y por mi autismo; evitar que le vaya a hacer lo mismo a otra persona”, manifestó luego de la agresión que sufrió en compañía de sus perritas de apoyo emocional.

Hasta el momento, y a pesar de la evidencia en video y la indignación de los vecinos de la zona, las autoridades no han reportado la detención del agresor. La comunidad de Pachuca permanece en alerta, esperando que el caso de Jorge no quede en la impunidad.