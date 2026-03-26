Génesis, la primera caravana de 2026; migrantes buscan llegar a la CDMX

La falta de empleo y de una remuneración digna obligó a unos 500 migrantes a salir en caravana desde Tapachula.

Bajo el nombre de Génesis, el contingente, el primero en salir en el año, inició su marcha con el objetivo de llegar a la Ciudad de México, buscando mejores oportunidades laborales y la regularización de su situación migratoria.

Los integrantes acusan que en la frontera sur sobreviven del subempleo o el autoempleo, pero enfrentan rechazo por su condición de extranjeros.

La mayoría son ciudadanos haitianos que huyen de la crisis política y la inseguridad en su país; sin embargo, también hay cubanos deportados desde Estados Unidos, así como hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y venezolanos.

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La principal problemática señalada por los extranjeros es la parálisis en sus trámites legales.

Jhonenis, un migrante cubano que lleva año y medio esperando el estatus de refugiado, señaló que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) impone constantes trabas burocráticas.

Ante este escenario, la caravana ha manifestado que no habrá negociaciones con las autoridades migratorias en el camino, pues su meta es llegar al centro de la República.

El objetivo de los migrantes es alcanzar ciudades con mayor oferta laboral, como Monterrey, Guadalajara o Tijuana.

José Luis Rivera, originario de Nicaragua, lamentó que en Tapachula no ha encontró una oportunidad para sostener a su familia.

Aquí en Tapachula, hemos buscado trabajo, yo trabajo en construcción, sé todo de remodelaciones de interiores y la mera verdad aquí no he encontrado nada de trabajo”, detalló.

Yo trabajo de albañil, de pintor, plomero, tapicero, texturero y la mera verdad aquí no dan la oportunidad a uno de salir adelante”.

Tras su primera jornada, la caravana Génesis arribó a la ciudad de Huixtla, donde pernoctará para continuar su avance hacia el municipio de Villa Comaltitlán.

Desde que el gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó, todas las caravanas se han quedado en el sur del país.

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