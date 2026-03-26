La violencia deja pueblos fantasma; enfrentamientos no cesan

Cientos de familias, en su mayoría indígenas, han abandonado sus hogares en las comunidades serranas de Durango, en los límites con Nayarit, ante el recrudecimiento de la violencia entre grupos delictivos desencadenada tras el abatimiento del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La ola de enfrentamientos armados ha obligado a decenas de familias a refugiarse en localidades cercanas o incluso en la capital del estado, dejando comunidades enteras deshabitadas. Ante esta situación, las autoridades han desplegado operativos de seguridad para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en las zonas de conflicto.

DESPLAZAMIENTO FORZADO Y OMISIÓN ESTATAL

El diputado local Bernabé Aguilar Carrillo informó sobre la gravedad de la situación en la zona serrana: “En Buena Ventura tenemos muchas familias que están dispersas en diferentes comunidades; por ejemplo, en Guajolota y en las inmediaciones de San Francisco de Ocotán, debido a los hechos violentos registrados hace un mes en la zona limítrofe con el estado de Nayarit”.

Hasta el momento, las autoridades han ubicado a algunos desplazados en comunidades serranas consideradas seguras, mientras que otros han llegado a la ciudad de Durango en busca de refugio y apoyo humanitario.

He contabilizado cerca de 100 familias afectadas; personalmente me encontré con 70 de ellas durante un recorrido por Sihuacora, donde pude dialogar con los pobladores”, puntualizó el legislador.

Foto: Omar Hernández

UNA REGIÓN BAJO EL ASEDIO DEL CRIMEN

La región montañosa, caracterizada por una geografía aislada, resulta estratégica para el narcotráfico, facilitando la instalación de cultivos ilícitos, la creación de rutas de trasiego y el establecimiento de refugios para grupos criminales. Esta relevancia geográfica ha convertido al área en un foco rojo de disputas territoriales constantes entre cárteles, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado.

PARA ESCUELA EN REYNOSA

El temor a que se desatara un episodio de violencia llevó a padres de familia de una primaria en Reynosa en Tamaulipas a suspender las clases por su cuenta, luego de que un padre de familia protagonizara un altercado con otro tutor y amenazara a docentes del plantel.

–Alfredo Peña

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