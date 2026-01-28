Reyes de Jesús pasará más de un año en la cárcel por agredir a sus padres y hermana

Una pena privativa de la libertad, el pago de una multa, de la reparación del daño y la obligación de acudir a tratamiento psicológico obtuvo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, en sentencia de procedimiento abreviado en contra de Reyes de Jesús “N”, responsable del delito de violencia familiar.

La Fiscalía Regional Sur Poniente obtuvo una sentencia condenatoria de un año y cuatro meses de prisión para Reyes de Jesús “N” por el delito antes mencionado, en hechos suscitados en el municipio de Jojutla.

En julio del 2023, Reyes de Jesús “N” agredió verbal y físicamente a sus padres y hermana, a quienes amenazó con privarlos de la vida con un cuchillo, cuando se encontraban en un inmueble del municipio antes señalado.

Así, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Mujer inició el proceso en su contra.

Al paso del tiempo, Reyes de Jesús “N” asesorado por su defensa pidió el beneficio de un procedimiento abreviado en el cual fue sentenciado a un año y cuatro meses de prisión, al pago de una multa, de la reparación del daño a favor de las víctimas y la obligación de acudir a tratamiento psicológico una vez que salga de la cárcel.

Detienen a hombre por violación

Marco Antonio “N” fue detenido por la probable comisión del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una adolescente, en hechos suscitados en el municipio de Xoxocotla, Morelos.

El masculino fue ubicado y asegurado en la colonia Centro del municipio antes señalado, para que comparezca en las próximas horas ante el juez que lo requiere.

De los hechos presuntivos del delito, se conoció que se registraron el 18 de noviembre del 2023 en un inmueble del municipio de Xoxocotla.

Al conocer lo sucedido de voz de su hija, sus padres iniciaron la denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales, quien determinó la probable responsabilidad de Marco Antonio “N”, solicitó y obtuvo del juez la orden de aprehensión en su contra.

