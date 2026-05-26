Participó en ejecución de autodefensas y una mordida de víbora provocó que lo detuvieran 

Una mordida de víbora acabó por poner al descubierto a un multihomicida que andaba “a salto de mata” en la región selvática de Veracruz.

El sujeto, que se hacía llamar Juan Pérez, fue mordido por una nauyaca y tuvo que ser trasladado vía helicóptero a un hospital.

El reporte oficial de su traslado, con fotografía, llamó la atención a las autoridades que al indagar notaron que en realidad se trataba de Eli Cruz López, quien participó en la ejecución de 12 autodefensas en el Cerro de Nanchital el 17 de enero de 2021, un hecho que fue noticia a nivel nacional dado que defendían su territorio y sus bienes.

Las autoridades confirmaron que, al revisar su identidad real, detectaron que Cruz López contaba con una orden de aprehensión vigente relacionada con dicha ejecución múltiple, uno de los expedientes más sensibles y polémicos del sur de Veracruz en los últimos años.

Por este mismo caso recientemente 13 personas fueron sentenciadas a 70 años de prisión, tras acreditarse su participación en el secuestro y posterior asesinato del grupo, privado de la libertad en la congregación Nueva Esperanza y ejecutado en el camino del Alto Uxpanapa.

Actualmente, el hombre permanece bajo custodia de la Policía Ministerial, internado y con atención médica por la mordedura de serpiente.

La ejecución formal del mandamiento judicial quedará sujeta a su evolución clínica.

El domingo, el Ayuntamiento había difundido un comunicado destacando el traslado aéreo, debido a que la autoridad municipal adquirió el helicóptero para emergencias de este tipo, ya que Las Choapas cuenta con comunidades muy apartadas, como en este caso Poza Azul, de donde es originario el paciente, lo que al final descubrió al evadido de la justicia.