Veracruz vive semana de terror; matan a 19 personas

El gobierno de Rocío Nahle vivió una de sus semanas más negras al registrar 19 homicidios entre el 18 al 22 de mayo, un periodo que exhibió vulnerabilidad en la estrategia estatal de seguridad y la distancia entre el discurso oficial de contención y la realidad documentada por los reportes federales.

Las cifras, provenientes del informe diario integrado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) Sedena, Semar y FGR, colocaron a Veracruz nuevamente en el mapa nacional de violencia letal, con asesinatos distribuidos en al menos siete municipios y modalidades que incluyeron feminicidios, ejecuciones en vía pública y ataques directos contra actores políticos.

De acuerdo con los registros federales, el 18 de mayo se contabilizaron cuatro homicidios dolosos; el día 19, cinco; el 20, uno; el 21, tres; y el 22, seis, para un total de 19 víctimas en apenas cinco días. Los hechos se concentraron en Orizaba, Veracruz puerto, Soconusco, Cuitláhuac, Naranjos Amatlán, Tihuatlán y Poza Rica, municipios que en los últimos meses han mostrado repuntes sostenidos de violencia vinculada tanto a disputas criminales como a conflictos locales sin resolver.

La semana violenta coincidió con declaraciones de la administración estatal que insistían en una supuesta reducción de la incidencia delictiva y en la “estabilidad” de Veracruz frente al panorama nacional. Sin embargo, los datos oficiales contrastaron de inmediato con la narrativa gubernamental.

En algunos casos, los homicidios ocurrieron en zonas urbanas con presencia policial permanente; en otros, las víctimas fueron atacadas en espacios públicos sin que hubiera detenciones posteriores. La Fiscalía General del Estado no informó avances relevantes en las investigaciones y, en varios expedientes, ni siquiera confirmó líneas de indagación.

El impacto político tampoco es menor. La violencia de la semana del 18 al 22 de mayo ocurre en un contexto en el que la gobernadora Nahle ha buscado proyectar estabilidad y resultados, mientras enfrenta cuestionamientos por el manejo de la seguridad, la falta de esclarecimiento en casos emblemáticos y la persistencia de regiones donde la criminalidad opera con amplio margen.

La respuesta oficial llegó este lunes en forma de una conferencia conjunta encabezada por la fiscal general, el secretario de Gobierno, el titular de Seguridad Pública, así como mandos de la Sedena y la Guardia Nacional, en un intento evidente de control de daños tras la semana más violenta del año.

El mensaje buscó proyectar cohesión institucional y capacidad de reacción, pero no ofreció datos nuevos sobre los 19 homicidios ni avances sustantivos en las investigaciones. La Fiscalía se limitó a señalar que “todas las líneas están abiertas”, mientras Seguridad Pública habló de “reforzamientos operativos” sin precisar zonas, tiempos ni resultados.