Asaltan joyería y se llevan más de tres millones de pesos en menos de un minuto

Un grupo de al menos tres hombres cometió un asalto a una joyería situada en un centro comercial de Guadalupe, Nuevo León, apoderándose de mercancía cuyo monto estaba valuado en más de tres millones de pesos.

Los hechos se registraron la noche del lunes en este complejo ubicado sobre la avenida Pablo Livas, dentro de la colonia Rincón de Guadalupe.

Una cámara de seguridad colocada en este local comercial logró captar cómo, primero, los dos masculinos vestidos con ropa negra y encapuchados irrumpieron en el lugar, que era atendido por una mujer que reaccionó aterrada ante la situación.

Mientras uno de los individuos se dirigió a la empleada y le dejó una hoja con un presunto mensaje escrito, el otro sospechoso saltó el mostrador y comenzó a adueñarse de joyería que procedió a introducir a una bolsa negra.

La mujer comenzó a gritar “auxilio” de manera desesperada, sin embargo, nada de esto detuvo a los ladrones que continuaron con el ilícito. Cuando la víctima estaba por salir de la joyería, fue interceptada por otros dos cómplices, quienes la mantuvieron dentro hasta que el asalto fue cometido.

Lo anterior ocurrió en menos de un minuto, lo que podría dejar entrever que los presuntos responsables tienen cierta experiencia en esta clase de delitos. Hasta el momento su ubicación es incierta, sin embargo las autoridades de Guadalupe y agentes ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes para poder encontrar pistas que los dirijan al paradero de los implicados.

Toda esta movilización causó pánico entre personas que habían acudido a hacer compras al centro comercial, en donde según usuarios de internet, la seguridad sigue siendo una tarea pendiente por atender. Y es que, como fue posible observar en el video, en ningún momento se aprecia la intervención de algún elemento dedicado a este tipo de actividades.

En CDMX asaltan a clientes de cafetería

Por Hilda Castellanos

A punta de pistola asaltaron a comensales de una cafetería ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán, de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; una de las empleadas del lugar resultó herida de bala.

Los presuntos delincuentes, de 18 y 23 años de edad, ingresaron la mañana de este sábado, al local ubicado en calle Puente de Loreto y Puente de los Gallos, en la colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, y despojaron de sus pertenencias a varios clientes.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, alertaron a policía capitalinos ubicados en la zona, e informaron a los oficiales de una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a policías capitalinos sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que los uniformados acudieron de inmediato al sitio.

En el lugar, una empleada de 37 años relató que, tras cometer el robo, los agresores realizaron disparos hacia el techo antes de escapar. Una de las balas rozó a la mujer, quien resultó con una lesión que no puso en riesgo su vida.

Con las características proporcionadas, los policías desplegaron un operativo de búsqueda y localización en calles cercanas. Minutos después ubicaron a dos hombres que coincidían con la descripción sobre avenida Canal de Tezontle, a la altura de Puente de Loreto.

Al realizarles una revisión preventiva, los oficiales les aseguraron una pistola con cargador y un cartucho útil, además de cuatro teléfonos celulares, una tableta electrónica y dinero en efectivo, presuntamente robados durante el asalto.

Los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el arma y los objetos recuperados, para iniciar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el joven de 18 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026, mientras que el de 23 años tiene antecedentes por robo calificado en 2025.