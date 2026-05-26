Sinaloa mantiene segundo lugar nacional en transparencia del gasto en salud

Sinaloa se ubicó por segundo año consecutivo en el segundo lugar nacional del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2026, evaluación elaborada por la consultora ARegional que mide el nivel de acceso y disponibilidad de información relacionada con el ejercicio de recursos públicos destinados al sector salud en las 32 entidades del país.

De acuerdo con los resultados del índice, la entidad alcanzó una calificación de 93.35 puntos sobre un máximo de 100, lo que la coloca entre los estados con mayores niveles de transparencia en la administración y difusión de información presupuestaria vinculada a servicios de salud.

El desempeño representa un incremento de 9.27 puntos respecto a la edición 2025 del ITGSEF, cuando Sinaloa registró 84.08 puntos. Este avance refleja una mejora sostenida en los mecanismos de rendición de cuentas y en la publicación de datos relacionados con el manejo del gasto público sanitario.

Excélsior

La evaluación también reconoce el trabajo coordinado entre la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y las instituciones que integran el sistema estatal de salud, entre ellas la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa y el Hospital Civil de Culiacán, responsables de mantener disponible para la ciudadanía información clara y accesible sobre el uso de los recursos.

Para integrar el ITGSEF 2026, ARegional revisó información correspondiente al ejercicio 2025 y parte de 2026 publicada en los portales oficiales del sector salud de cada entidad federativa. Además de Sinaloa, los estados de Jalisco, Querétaro y Guanajuato figuraron entre los mejor evaluados en materia de transparencia. El promedio nacional se situó en 37.86 puntos.

La metodología del índice contempla cuatro fases: diseño metodológico, verificación del acceso a la información, análisis de los datos obtenidos y publicación de resultados. El propósito de esta medición es impulsar prácticas de transparencia y reducir espacios de opacidad en la administración de recursos públicos dirigidos a la atención médica.

ARegional, firma encargada de coordinar el ITGSEF, se especializa en análisis económico y finanzas públicas estatales y municipales. Cada año se desarrolla este instrumento de evaluación con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y promover mejores estándares de transparencia en el país.