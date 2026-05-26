¡Brutal impacto! Tráiler embiste camioneta y deja tres prensados en NL

Un choque en el que participaron una camioneta y un tráiler dejó un saldo de tres personas prensadas sobre la carretera a Saltillo, en Santa Catarina, Nuevo León.

El percance vial fue reportado la mañana de este martes en el kilómetro 56 de la mencionada vía.

Las personas heridas viajaban a bordo de una camioneta Nissan negra de redilas, con placas de circulación HC-7764-F del estado de Guerrero.

Aparentemente, tras salir de circulación, la unidad perdió el control y fue impactada por el tráiler, por lo que terminó sobre el muro metálico de contención.

Los heridos son tres hombres que fueron trasladados por una unidad de la Cruz Roja al Hospital Universitario.

El tráiler involucrado pertenece a la empresa Jesar.

Debido al percance, uno de los carriles de la vía resultó afectado en ambos sentidos.