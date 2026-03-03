Detienen a sujeto acusado de matar a su propio padre, a dos mujeres y a un perro

Luis David “N” fue detenido en Colima y es acusado de matar a su padre, a su madrastra, a otra mujer y al perro de su papá en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

La colaboración entre las Fiscalías del Estado de Jalisco y de Colima logró la aprehensión del hombre señalado por el delito de homicidio, daño en las cosas y crueldad animal.

De acuerdo con la investigación, el pasado 27 de febrero Luis David “N” se encontraba laborando en una granja de pollos ubicada en la colonia Jucum, cuando recibió instrucciones de trasladar una carga de huevo a Guadalajara.

En el trayecto, se presume que recogió a dos mujeres que le solicitaron que las llevara en el vehículo, desviando su ruta y permaneciendo con ellas mientras al parecer consumían bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

Al advertir que no llegaba a su destino ni respondía llamadas, el propietario desactivó la camioneta de manera remota y pidió al padre del ahora detenido que acudiera a recuperarla.

Tras una discusión, el vehículo fue regresado a la granja y el señalado permaneció en la carretera junto con las mujeres.

Horas más tarde, Luis David “N” regresó al lugar, donde se registró una nueva confrontación con su padre, quien se encontraba acompañado de su pareja —madrastra del señalado— y la sobrina de ésta.

Ahí, el ahora detenido presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, privando de la vida a las tres víctimas.

Encerró al perro de su padre y le prendió fuego

Posteriormente, encerró al perro de su padre en el baño de una vivienda que habitaban dentro de la granja y prendió fuego al inmueble, ocasionando daños materiales y la muerte del canino. Tras los hechos, se presume que huyó con rumbo al estado de Colima.

Como resultado de las diligencias ministeriales, el Juzgado Tercero de Control y Juicio Oral del Quinto Distrito Judicial con sede en Chapala decretó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada ayer, 2 de marzo, en el municipio de Colima, mediante un operativo coordinado entre ambas entidades.

Luego de su traslado a Jalisco, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, quien determinará su situación jurídica.

