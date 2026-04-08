Sueros mortales: desde 700 pesos y al alcance de todos en Facebook

Sin reglamentación, ni respaldo médico o científico, en redes sociales como Facebook abundan los mensajes para la aplicación de los denominados “sueros vitaminados”.

Mejorar la energía, quitarse el cansancio, reducir el estrés, curar una resaca, o incluso aumentar el sistema inmunológico es lo que se ofrece.

No obstante, no existe revisión previa de la condición de salud de la persona que lo recibirá. Ni se especifica la edad a partir de la cual se puede recibir la infusión o si existen contraindicaciones ante determinadas comorbilidades.

En la mayoría de los anuncios no se detallan las sustancias con las que hizo la mezcla que se inyectará y mucho menos, si la persona que elaboró y aplicará el suero verdaderamente es un profesional de la salud.

Sumado a lo anterior, la aplicación de los sueros que se brinda en diversas entidades del país y generalmente se realiza a domicilio, en lugar de asistir a un hospital.

Estos negocios omiten detallar las sustancias inyectadas y operan fuera de los hospitales. Tomada de FB

Los precios son variados, pero oscilan entre los 700 y mil 500 pesos, tal es el caso de diversos sitios de Facebook como en este sitio web, el cual ofrece atención 24 /7 con personal capacitado en la Ciudad de México.

En su página, donde hay un número de contacto por WhatsApp, se lee: “Sueros Vitaminados a domicilio. Recibe un cocktail de vitaminas en la comunidad de tu hogar. Reforzamos tu energía, salud e inmunidad con tratamientos personalizados”. El costo es de mil pesos.

De igual manera, esta página de FB señala que brinda este servicio en la capital del país con un costo a partir de los mil pesos, en un horario de 8:00 a 22:00 horas.

Publicidad engañosa y riesgo de muerte es la realidad tras los sueros vitaminados. Tomada de FB

Ofrece suero vitaminado, para diarrea, resaca, hidratación profunda, y aclara que la aplicación la realizan enfermeros certificados. El número de contacto también es por WhatsApp.

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco en este anuncio se oferta suero vitaminado anticruda por mil 200 pesos.

El contacto es vía WhatsApp y tras la aplicación garantiza, entre otros beneficios, combatir el cansancio, reforzar el sistema inmunológico, aumentar la energía y reducir el estrés y el agotamiento.

Una red de servicios sin control sanitario invade las metrópolis. Tomada de FB

En Acapulco, Guerrero, con un costo de 700 pesos, este sitio brinda el servicio de suero vitaminado para reforzar el sistema inmunológico, reducción del cansancio y para mejorar la función cognitiva y tener claridad mental.