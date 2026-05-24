Explosión en estación de gas deja dos heridos en Hidalgo

Una fuerte explosión registrada la tarde de este domingo en una estación de carburación ubicada sobre la carretera Tula–Refinería en Hidalgo generó intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales, luego de que dos personas resultaran lesionadas tras el incidente.

Los hechos ocurrieron en la gasera Mega Gas, localizada en la colonia El Llano Segunda Sección, donde presuntamente un cilindro de gas de 10 kilogramos estalló mientras era abastecido.

De acuerdo con información preliminar, un hombre de aproximadamente 50 años se encontraba realizando la carga del tanque cuando ocurrió la detonación, sorprendiendo tanto a trabajadores como a clientes que se encontraban en el lugar.

Tras el estallido, un empleado de la empresa y el propietario del cilindro sufrieron diversas lesiones, por lo que paramédicos acudieron rápidamente para brindarles atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlos a un hospital de la región.

Elementos de Protección Civil, policías municipales y personal de emergencia acordonaron el área durante varios minutos para evitar riesgos adicionales y permitir las labores de inspección correspondientes.

Hasta el momento, autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o posibles irregularidades en la operación de la estación de carburación.