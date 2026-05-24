Américo Villarreal: Tamaulipas afianza semáforo verde en seguridad con histórica reducción de la violencia

· Movilidad, turismo, vivienda y bienestar impulsan la transformación del sur de Tamaulipas con visión humanista.

Ciudad Victoria, TAMPS. – Tras destacar mejoras constantes en el sistema de seguridad estatal, el gobernador Américo Villarreal Anaya subrayó que hoy Tamaulipas se encuentra entre los 10 estados más pacíficos del país y se encuentra “en semáforo verde de las condiciones de seguridad que se viven en nuestra entidad”.

Durante la emisión del programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador de Tamaulipas explicó que la entidad alcanzó el top 10 de los estados con mejores condiciones de paz, de acuerdo con indicadores elaborados por un organismo internacional especializado en el tema.

Al referirse a los resultados del más reciente Índice Nacional de Paz -estudio auspiciado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sidney y oficinas en Nueva York, La Haya, Abuja, Nairobi y Manila—, dijo que los resultados alcanzados son consecuencia del trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales, de una estrategia permanente enfocada en la reducción de la violencia, atendiendo las causas sociales.

“El Índice de Paz, elaborado por una institución internacional especializada en análisis de seguridad, ubica a Tamaulipas en semáforo verde y dentro del top ten nacional. Además, ya no tenemos municipios entre los 20 más inseguros del país y sí contamos con tres municipios dentro de los 20 más seguros de México”, recalcó.

Cabe recordar que el estudio Índice de Paz México 2026 reveló que Tamaulipas ha experimentado la mayor mejora general en términos de paz, impulsada por avances en todos los indicadores, como la reducción de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego en más de 70%.

Excélsior

Al respecto, Américo Villarreal subrayó que, aunque los indicadores reflejan avances importantes, su gobierno mantiene el trabajo diario para fortalecer la tranquilidad de las familias tamaulipecas.

“Seguimos trabajando día con día en la seguridad de los tamaulipecos y las tamaulipecas, buscando y planeando condiciones, a veces innovadoras, para poder incidir en esta condición que lamentablemente nos tocó vivir, pero que siento que vamos avanzando para poder cada vez tener menos presencia de ella”, expresó.

Destacó que uno de los principales avances se refleja en la reducción de delitos cometidos con armas de fuego y homicidios dolosos en la entidad. “Cuando nosotros tomamos la administración teníamos 4.3 homicidios diarios; ahorita nuestro indicador en los últimos meses y en el actual llevamos 0.6 homicidios diarios. De 4.3 a 0.6 homicidios por día es bien sustantivo”.

Resaltó que hoy ningún municipio de Tamaulipas aparece entre los 20 más inseguros del país y que, por el contrario, tres ciudades tamaulipecas figuran entre las más seguras de México. “De los 20 municipios más seguros que hay en México, hay tres de Tamaulipas: en primer lugar Tampico, en segundo lugar Ciudad Madero y en el lugar 13, Nuevo Laredo”.

El jefe del Ejecutivo estatal sostuvo que estos resultados también han impactado positivamente en el desarrollo económico y turístico del estado, particularmente en la zona sur, donde —dijo— se ha fortalecido la llegada de visitantes, congresos y actividades comerciales gracias a las mejores condiciones de seguridad.

Excélsior

“El costo que esto significa (la inseguridad) para las entidades sobre su producto interno, somos el estado que menos le significa la circunstancia de la presencia de la violencia

en las oportunidades de su crecimiento de su desarrollo y eso habla muy bien de lo que hemos estado haciendo en el marco de la seguridad para los tamaulipecos y las tamaulipecas.

“Y lo importante es que no lo dice el gobernador o el sistema de la Mesa de Paz del gobierno del Estado sino lo dice una institución privada que se dedica a un análisis puntual de estas condiciones a nivel internacional y en la esta ocasión a nivel de México”, puntualizó el mandatario.

DESARROLLO DE LA ZONA SUR

Villarreal Anaya señaló que a la par de la mejora en seguridad hay un desarrollo económico, turístico y social de la entidad, particularmente en el sur de Tamaulipas, donde actualmente se impulsa un amplio programa de infraestructura, movilidad urbana, vivienda y turismo en beneficio de la población.

Entre los proyectos estratégicos, el gobernador destacó la consolidación del sistema de transporte metropolitano BRT para la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, obra que busca transformar la movilidad regional mediante un sistema moderno, seguro y eficiente.

Explicó que este modelo permitirá reducir tiempos de traslado, disminuir la contaminación y ofrecer transporte público digno para miles de trabajadores, estudiantes y comerciantes que diariamente se desplazan entre los tres municipios.

Asimismo, detalló que el proyecto forma parte de una estrategia integral de movilidad que contempla la conexión con la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, el desarrollo de libramientos, la construcción de un viaducto elevado en la avenida Hidalgo de Tampico y la integración logística del llamado arco carretero del Golfo de México.

Excélsior

Villarreal Anaya afirmó que la visión de su administración es construir infraestructura “pensada en la persona”, bajo los principios del Humanismo Mexicano impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Queremos ciudades con mejor movilidad, mejores servicios, oportunidades educativas y desarrollo económico sustentable; un Tamaulipas donde el crecimiento industrial, energético y turístico vaya acompañado de bienestar social”, indicó.

VISIÓN INTEGRAL PARA EL TURISMO

El gobernador Villarreal Anaya también resaltó el crecimiento sostenido del turismo en la entidad y aseguró que la recuperación de la seguridad ha permitido reposicionar a Tamaulipas como uno de los destinos con mayor crecimiento en el país.

Precisó que durante 2025 se registraron más de 17 millones de visitantes, con una derrama económica cercana a los 16 mil millones de pesos, mientras que en el reciente periodo vacacional arribaron más de tres millones de turistas a distintos destinos del estado.

Destacó particularmente el dinamismo turístico de la zona sur, con espacios como la Laguna del Carpintero, Playa Miramar, el uso del Polyforum para la realización de congresos nacionales e internacionales relacionados con energía, petróleo, salud y turismo de reuniones.

Además, señaló que Tamaulipas será sede próximamente del Congreso Nacional de Pueblos Mágicos, evento que reunirá en Tampico a representantes de los 163 pueblos mágicos del país.

ABATIR REZAGO EN VIVIENDA

En materia de desarrollo urbano, el gobernador reconoció que uno de los principales retos es abatir el rezago histórico de vivienda y garantizar que el crecimiento de las ciudades ocurra con planeación y servicios adecuados.

Indicó que, mediante la coordinación con Infonavit y Conavi, Tamaulipas pasó de una meta inicial de 60 mil viviendas a un programa de 84 mil acciones de vivienda en toda la entidad, lo que representa uno de los proyectos habitacionales más importantes en la historia reciente del estado.

El gobernador también destacó avances en infraestructura hidráulica y medioambiental, como el proyecto integral de saneamiento de aguas residuales para la zona conurbada del sur del estado, que contempla la construcción de una planta de tratamiento para reutilizar agua en procesos industriales y proteger el Sistema Lagunario.

Finalmente, Américo Villarreal aseguró que el Humanismo Mexicano ha permitido fortalecer el bienestar social en Tamaulipas mediante programas federales y estatales que representan una derrama económica superior a los 24 mil millones de pesos en apoyos sociales, vivienda, salud, educación, becas, infraestructura hidráulica y oportunidades de desarrollo.

“El centro del quehacer gubernamental es la persona. Queremos que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera; que el desarrollo llegue a todas las regiones y que las oportunidades sean para todas y todos”, concluyó.