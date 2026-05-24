Cae presunta banda de 'montachoques' en Nuevo León

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, Nuevo León, detuvieron a tres hombres presuntamente involucrados en la simulación de choques vehiculares para amenazar y extorsionar a sus víctimas.

Los detenidos fueron identificados como Kevin “N”, de 25 años; Javier “N”, de 36; y Luis “N”, de 26, quienes fueron capturados en el cruce de las avenidas Zinc y Díaz Ordaz, luego de que presuntamente intentaran extorsionar a un automovilista tras fingir un incidente vial, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos habrían utilizado un vehículo tipo Versa en color blanco para cometer los hechos.

La unidad también fue asegurada por los oficiales durante el operativo.

Tras la detención, los tres hombres fueron trasladados a las instalaciones del C2 municipal, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, Nuevo León, señaló que con estas acciones refrenda su compromiso de mantener una política de cero tolerancia contra el delito, con el objetivo de preservar un municipio unido, seguro y en paz.