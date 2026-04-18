SSPC refuerza integridad institucional con comité de ética

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), formalizó la instalación de su Comité de Ética en su nueva integración, con la finalidad de reforzar el desempeño institucional bajo criterios de integridad, transparencia y apego a los principios del servicio público.

Durante la sesión de instalación, la presidenta del Comité y titular de la Unidad de Asuntos Legales, Derechos Humanos y Transparencia de PRS, María del Pilar Oscos Estrada, señaló que, frente a mayores exigencias en materia de rendición de cuentas, la ética pública adquiere un papel central para inhibir conductas contrarias al marco legal y contribuir al fortalecimiento de la confianza en las instituciones.

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En apego a los lineamientos para la Operación de los Comités de Ética de la Administración Pública Federal, se llevó a cabo la declaratoria formal de instalación del órgano colegiado en su nueva conformación, el cual entra en funciones a partir de esta fecha.

Como parte del acto, se realizó la entrega de constancias a las personas integrantes electas, así como la toma de protesta correspondiente, mediante la cual asumieron el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Código de Ética, con responsabilidad, imparcialidad y sentido de servicio.

Con esta acción, la SSPC, a través de Prevención y Reinserción Social, indicó que mantiene su línea de trabajo orientada a consolidar una gestión pública profesional, con énfasis en la transparencia y el respeto a los derechos humanos, así como en el fortalecimiento de la integridad institucional.

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