Sujeto que transportaba 700 mil pastillas de fentanilo termina vinculado a proceso

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio, en su variante de venta.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el caso se originó a partir de un Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, Baja California.

En dicho documento, se puso a disposición de la FGR en la entidad a José “N”, quien fue detenido en coordinación con instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el cruce de Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas.

Foto: FGR

Según los datos integrados en la investigación, la detención ocurrió cuando el imputado intentaba abordar una camioneta que contaba con un compartimiento oculto. En el interior de ese espacio fueron localizados cinco costales de tela obscura, que contenían 700 mil pastillas de fentanilo, además de 10 kilos 945 gramos de la misma sustancia en polvo.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, presentó los datos de prueba ante el juez de control, quien determinó la vinculación a proceso del imputado, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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