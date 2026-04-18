Semar apoya rescatan a personas en altamar de BCS

Elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) La Paz, perteneciente a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), auxiliaron a cuatro personas que se encontraban a bordo de una embarcación en las inmediaciones de la Isla San Francisquito, en este municipio de Baja California Sur.

Personal naval, en coordinación con la Capitanía de Puerto Regional de La Paz y el C4 Estatal, integró la información inicial y confirmó que se trataba de un yate con una vía de agua, en el que viajaban cuatro tripulantes. Ante esta situación, se dispuso el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender, con personal especializado en tareas de rescate.

Al llegar a la zona señalada, los elementos de la ENSAR ubicaron la nave afectada y realizaron maniobras de aproximación. Durante la intervención, fueron desplegados nadadores de rescate, quienes lograron poner a salvo a las cuatro personas y trasladarlas a la unidad de apoyo.

Posteriormente, los rescatados fueron llevados al muelle de la ENSAR, en instalaciones de la Cuarta Zona Naval. En el sitio, personal de Sanidad Naval realizó la valoración correspondiente, sin que se reportaran lesiones ni complicaciones derivadas del incidente.

Para la atención de emergencias en el mar, la Cuarta Zona Naval mantiene disponible el número telefónico (612 122 6513). De igual forma, la Secretaría de Marina pone a disposición de la ciudadanía la línea (800 627 4621) (800 MARINA 1).

La Semar destacó que mantiene operativos permanentes con el objetivo de proteger la integridad de las personas y salvaguardar la vida humana en la mar.