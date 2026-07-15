SSPC determinará si videos del caso Debanhi fueron editados

A más de cuatro años de la desaparición y muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que encabeza Omar García Harfuch, realiza una revisión a los videos aportados en el caso para determinar si fueron editados.

Mario Escobar, padre de la víctima dijo que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso registrado en Nuevo León, se declaró incompetente para determinar si el material fue manipulado por lo que el trabajo lo está haciendo la SSPC.

“La Secretaría que anda haciendo la investigación de los videos que nosotros siempre hemos dicho que hay muchos editados”, señaló.

Mencionó que el material es el que grabaron las cámaras de la empresa Alcosa y del Motel Nueva Castilla, los cuales en su momento fueron filtrados por autoridades estatales, pero que Escobar siempre alegó que faltaban minutos de grabación que serían fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hija.

La joven desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en una quinta de Escobedo y su cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

“Obviamente, nosotros hemos seguido insistiendo ante la Secretaría de Seguridad que nos apoyara para hacer un análisis y estamos en espera de los resultados”, compartió.

Dijo que la idea es conocer los hechos que rodearon la desaparición y muerte de su hija, que podrían estar en los ocho o 10 minutos que fueron editados de los videos que se tienen.

SE TATÚA IMAGEN DE SU HIJA

Por otra parte, Escobar compartió que se tatuó una imagen de su hija como una forma de perpetuar su recuerdo a cuatro años de su muerte.

“Me hice un tatuaje el día de ayer (martes) en el brazo derecho, en memoria de Debanhi para recordar la última imagen de ella en la Carretera a Laredo”, comentó.

La imagen es la que se viralizó de la joven de 18 años, parada sobre la Carretera a Laredo y es la última que se tiene de ella antes de su desaparición y muerte.

Escobar comentó que es como una forma de honrar su recuerdo y el de todas esas personas víctimas de desaparición.