Pedro Haces lleva a la ONU propuestas para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030

Desde Nueva York, el legislador mexicano presentó propuestas para fortalecer el papel de los parlamentos en el cumplimiento de la Agenda 2030, durante el Foro Parlamentario de la Unión Interparlamentaria celebrado en la sede de las Naciones Unidas.

Nueva York, Estados Unidos.– Como parte de la agenda internacional que desarrolló esta semana en Estados Unidos, tras sostener reuniones de trabajo en Washington, el diputado federal Pedro Haces Barba participó en el Foro Parlamentario de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde presentó propuestas para fortalecer el papel de los parlamentos en el cumplimiento de la Agenda 2030 y en la construcción de un desarrollo más justo, sostenible e incluyente.

La participación del legislador mexicano se dio en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF 2026), considerado por la ONU como el principal espacio internacional para evaluar los avances de la Agenda 2030 y acelerar su implementación frente a los retos globales que enfrenta la comunidad internacional.

Ante representantes parlamentarios de distintos países, Pedro Haces afirmó que los grandes desafíos globales ya no pueden resolverse únicamente mediante acuerdos internacionales, sino que requieren parlamentos capaces de transformar esos compromisos en leyes, presupuestos y mecanismos efectivos de seguimiento.

“Los gobiernos negocian acuerdos internacionales; los parlamentos somos quienes los convertimos en leyes, presupuestos, derechos y mecanismos de supervisión.”

Durante su participación en el panel “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, el legislador mexicano sostuvo que el desarrollo urbano debe medirse por la calidad de vida que ofrece a las personas y no únicamente por el crecimiento de su infraestructura.

“Una ciudad moderna no es la que tiene los edificios más altos; es la que no deja a nadie atrás.”

En ese contexto, presentó tres propuestas dirigidas a la comunidad parlamentaria internacional:

Impulsar leyes acompañadas de presupuestos suficientes para hacer realidad el desarrollo urbano sostenible.

Crear una Red Parlamentaria Internacional de Ciudades Sostenibles, que permita compartir experiencias legislativas y mejores prácticas entre congresos de distintos países.

Incorporar criterios de justicia social en la evaluación de los proyectos urbanos financiados con recursos públicos, priorizando a quienes más lo necesitan.

Posteriormente, durante el diálogo parlamentario sobre la implementación de la Agenda 2030, Pedro Haces llamó a fortalecer la cooperación entre congresos para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y comenzar desde ahora la construcción de la agenda internacional que sucederá a la Agenda 2030.

Como parte de esta intervención propuso:

Establecer mecanismos permanentes de seguimiento parlamentario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Incorporar evaluaciones obligatorias del impacto de los presupuestos públicos en materia de desarrollo sostenible.

Iniciar una conversación parlamentaria global sobre el marco internacional posterior a la Agenda 2030, con mayor participación legislativa y social.

Pedro Haces subrayó que el desarrollo sostenible exige instituciones más cercanas a las personas, con visión de largo plazo y capacidad para construir acuerdos que se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.

“El futuro no se declara; el futuro se construye.”

El legislador destacó que la participación de México en este tipo de foros fortalece el intercambio de experiencias legislativas, amplía la cooperación entre parlamentos y contribuye a impulsar soluciones compartidas frente a los principales desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta la comunidad internacional.

La participación de Pedro Haces en la sede de las Naciones Unidas forma parte de la agenda internacional que desarrolló durante los últimos días en Washington y Nueva York, donde sostuvo reuniones de trabajo sobre el fortalecimiento de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, el seguimiento al T-MEC y la cooperación parlamentaria internacional.

Con su participación en la ONU, Pedro Haces refrendó el compromiso de impulsar un Parlamento mexicano cada vez más activo en la construcción de soluciones que permitan traducir los grandes acuerdos internacionales en leyes, políticas públicas y mejores oportunidades para las personas.