FGR asegura más de 30 mil litros de precursores químicos en Durango

Un inmueble donde se elaboraban drogas y que presuntamente era utilizado como laboratorio fue cateado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamazula, Durango.

Lo anterior luego de una denuncia ante la dependencia federal donde un elemento de la Guardia Nacional (GN) refirió que fue alertado por un ciudadano sobre un inmueble ubicado en el poblado Acatita, en el municipio de Tamazula, probablemente utilizado para cometer actos delictivos.

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo autorización judicial para ejecutar una orden de cateo.

En el inmueble se elaboraban drogas sintéticas Foto: Especial

Como parte de las investigaciones realizadas por la posible comisión del delito de posesión de precursores químicos, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron la diligencia y aseguraron 30 mil 119 litros de diversas sustancias almacenadas en tambos y bidones, así como 25 mil 525 kilos de sustancias sólidas granuladas, en escamas y en hojuelas, contenidos en costales, tambos y cajas de cartón.

Los precursores químicos, de acuerdo con la denuncia, podrían ser utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

La inspección con orden judicial fue ejecutada en coordinación con personal de la GN y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), instancias que brindaron seguridad perimetral en el lugar.

Los indicios asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Federal para las investigaciones respectivas.