A casi cuatro años del caso Debanhi, FGR continúa sin tipificar su muerte como feminicidio

A casi cuatro años de la desaparición y muerte en Nuevo León de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, sus padres aseguraron que no han logrado que la Fiscalía General de la República (FGR) tipifique el caso como feminicidio.

La joven fue reportada como desaparecida el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en una quinta del ayuntamiento de General Escobedo, y su cuerpo fue localizado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista con vida por última vez.

En entrevista, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa mencionaron que tienen un sentimiento de tristeza y enojo porque a la fecha no existen avances en las investigaciones.

A estos cuatro años son sentimientos más de enojo que de otra cosa. Tristeza y enojo porque lamentablemente no se ha hecho nada, lamentablemente también no se ha tipificado como un feminicidio y ahorita nosotros estamos colaborando con la Fiscalía para poder que ya lo tipifiquen, porque mientras no lo tipifiquen no hay ninguna investigación", dijo Bazaldúa.

Por su parte, Mario Escobar mencionó que ellos han presentado diversos escritos ante la autoridad federal y anexado peritajes para abonar a la carpeta de investigación, pero no han obtenido buenos resultados.

Se meten algunos peritajes que nosotros estamos presentando, pero como todavía está esa situación de que no está tipificado, no lo ven con una perspectiva de género. Lamentablemente no podemos ver avances", subrayó.

Aseguró que ellos tienen varias líneas de investigación que pueden ayudar a reafirmar el feminicidio de su hija, las cuales se desprenden de los peritajes que han trabajado con abogados externos que están coadyuvando con la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas).

MISAS PARA DEBANHI

Los padres de la joven, de 18 años, han preparado dos misas para honrar su memoria a cuatro años de su muerte.

Una de las misas se realizará en Galeana, Nuevo León, de donde es originaria la familia y donde reposan los restos de Debanhi, el próximo 19 de abril.

La otra está contemplada el 21 de abril en la iglesia San Juan de los Lagos, en el ayuntamiento metropolitano de San Nicolás de los Garza.

clm