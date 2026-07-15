Gusano barrenador en Coahuila: hay 17 municipios afectados y 49 casos activos

De los 38 municipios de Coahuila, 17 presentan casos de gusano barrenador del ganado (GBG), con un total de 49 casos activos.

El secretario de Desarrollo Rural del estado, Jesús María Montemayor Garza, informó que estos se distribuyen de la siguiente manera: Saltillo, 23 casos; Parras, seis; General Cepeda, tres; Cuatro Ciénegas, dos; Matamoros, dos; Ocampo, dos; y Arteaga, Candela, Jiménez, Monclova, Múzquiz, Nadadores, Ramos Arizpe, Sabinas, San Buenaventura, Torreón y Zaragoza, con un caso cada uno.

Agregó que se mantienen 144 casos acumulados, de los cuales 80 corresponden a bovinos, 31 a caninos, 12 a caprinos, 11 a equinos, seis a ovinos, tres a porcinos y uno a un lepórido.

Montemayor Garza detalló que se mantiene la vigilancia mediante el barrido sanitario de 154 mil 379 animales y que se han inspeccionado y tratado 37 animales.

Asimismo, puntualizó que se han recorrido 4 mil 261 predios y se han visitado 25 municipios.

Detalló que el combate al gusano barrenador en la entidad se sostiene sobre tres ejes fundamentales: los barridos sanitarios en campo, la coordinación interinstitucional y la comunicación permanente con los productores, acciones que han permitido mantener bajo control la propagación de la plaga en gran parte del estado.

Explicó que, mediante brigadas estatales y federales, se han inspeccionado y aplicado tratamientos preventivos a más de 154 mil animales, además de recorrer cerca de cuatro mil predios en 25 municipios. Señaló que más de la mitad de los casos detectados se localizaron durante estos operativos, lo que demuestra su efectividad.

Montemayor Garza subrayó que la confianza generada con los ganaderos ha sido clave para el éxito de la estrategia, gracias a la capacitación y a la certeza de que las inspecciones no derivan en sanciones o cuarentenas, sino en acciones para proteger la producción pecuaria y la sanidad animal en Coahuila.