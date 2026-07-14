Mónica Briseth murió de asfixia por sofocación reveló la Fiscalía de NL

La causa de la muerte de Mónica Briseth, quien se encontraba desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda del municipio de Apodaca, fue asfixia por sofocación.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León revelaron la causa del fallecimiento de la joven, de 32 años.

El cuerpo fue localizado el domingo, luego de que se emitió un reporte de búsqueda el 11 de julio.

Hasta el momento, se sabe que el deceso se debió a la obstrucción de la boca y la nariz, lo que le ocasionó asfixia; sin embargo, no se ha revelado si fue con algún objeto o con las manos.

La mujer fue encontrada sin vida en una casa ubicada en la calle Dalias, en el fraccionamiento Arbolada Lomas de la Paz, donde vive su amigo Servando, quien permanece detenido como principal sospechoso.

Familiares de la víctima mencionaron que Servando estaba obsesionado con Mónica Briseth desde que se conocieron en la secundaria.

Aparentemente, el hombre la acosaba y ella ya le había comentado que no estaba interesada en mantener otra relación con él que no fuera de amistad.

Imágenes de una cámara de seguridad de un vecino captaron que Mónica Briseth llegó por su propia voluntad a la casa de su amigo, donde habría ocurrido la agresión entre la madrugada del sábado y el domingo.

Familiares dieron con la ubicación de la joven a través del sistema de geolocalización de su teléfono celular.

Cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ingresaron a la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de la joven en una de las habitaciones.