Descarrilamiento en el Corredor Interoceánico: tren de carga sufre percance

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) informó que la noche del lunes 14 de julio se registró un incidente ferroviario en el kilómetro 230+800 de la vía, donde dos unidades articuladas de un tren de carga, cada una conformada por dos carros, se vieron involucradas en un percance.

De acuerdo con el organismo, el incidente no dejó personas lesionadas ni representó riesgo para la población cercana. Tras el reporte, se activaron los protocolos de seguridad y equipos especializados iniciaron las maniobras para retirar las unidades afectadas y restablecer la circulación ferroviaria.

La dependencia precisó que las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados del sitio sin contratiempos, con el propósito de facilitar las labores de recuperación de la infraestructura.

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec informó que lleva a cabo la inspección técnica correspondiente para establecer las causas del incidente. En tanto, aseguró que las operaciones ferroviarias continúan desarrollándose con normalidad.