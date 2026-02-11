¿Quién es Jesse Strang y cuál es su vínculo con la masacre en Tumbler Ridge, Canadá?

Un tiroteo registrado en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, en Columbia Británica, dejó al menos 9 personas muertas y 25 heridas. El hecho conmocionó a la comunidad de poco más de 2,400 habitantes, ubicada en las faldas de las Montañas Rocosas.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó que la persona encontrada muerta dentro de la escuela coincide con la descripción enviada en las alertas de emergencia.

Jesse Strang, una joven trans de 17 años, fue identificada como la persona involucrada en un incidente dentro de una escuela que dejó múltiples heridos. Su tío, Russel G. Strang, señaló que su familiar estuvo directamente relacionada con lo ocurrido.

Jesse Strang, joven trans de 17 años, fue identificada como la tiradora en la masacre de Tumbler Ridge, Canadá.

El superintendente Ken Floyd, de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), informó que las características de la persona hallada en el lugar coincidían con las descripciones recibidas en las alertas telefónicas.

En redes sociales, Jesse había compartido imágenes y videos en los que aparecía con armas de fuego y símbolos vinculados a su identidad de género.

Investigación en curso

El superintendente jefe Ken Floyd señaló que la escena fue “muy dramática” y que varias víctimas aún reciben atención médica. También indicó que es demasiado pronto para establecer la conexión entre la escuela y una vivienda cercana donde se hallaron dos personas muertas, posiblemente relacionadas con el ataque.

El Distrito Escolar 59 anunció el cierre de todas las escuelas de la localidad durante el resto de la semana. La División de Delitos Graves de la RCMP asumió la investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar responsabilidades.

El gobierno provincial informó que la secundaria cuenta con 175 estudiantes, del séptimo al doceavo grado, y pidió a los vecinos mantenerse resguardados mientras se desarrollaban los operativos policiales.

Heridos en el tiroteo en Canadá

Dos personas fueron trasladadas en avión a un hospital con heridas graves, mientras que otras 25 con lesiones menores reciben atención en un centro médico local, según informó la policía. Asimismo, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos fallecidos en una vivienda vinculada al caso.

La Escuela Secundaria Tumbler Ridge, escenario del incidente, alberga a 175 estudiantes de séptimo a duodécimo grado, de acuerdo con cifras oficiales.

“Debido a los trágicos eventos que ocurrieron hoy en la comunidad de Tumbler Ridge, la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y la Escuela Primaria Tumbler Ridge permanecerán cerradas por el resto de la semana”, dice un aviso en el sitio web.