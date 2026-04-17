SOUEAST debuta en Auto China 2026 y acelera su expansión en el mercado global

Desde su renovación de marca en 2024, SOUEAST ha mantenido su compromiso con la filosofía "EASE YOUR LIFE". Posicionada como "el socio para la movilidad urbana", la marca aborda las diversas necesidades de movilidad de las familias —desde los desplazamientos diarios hasta las escapadas de fin de semana— mientras expande de manera constante su presencia global.

Hasta marzo de 2026, SOUEAST ofrece una sólida línea de modelos híbridos y de combustión, incluyendo los S06, S06 DM, S07, S08 DM y S09. La marca está presente en 48 países y regiones, respaldada por más de 300 puntos de venta, y ha construido una sólida reputación en Oriente Medio, África, y Centro y Sudamérica. En particular, en Egipto, SOUEAST ascendió al cuarto lugar en el segmento de vehículos de pasajeros y al sexto lugar en el mercado general en solo un año.

El S08 DM, un "SUV urbano de confort para 7 plazas" y la pieza central de SOUEAST, se presentará en el salón del automóvil. Equipado con un sistema híbrido de dos modos, el vehículo está diseñado tanto para desplazamientos urbanos como para viajes de larga distancia. A principios de este año, el modelo hizo un llamativo debut en la Semana de la Moda de Dubái (DFW), obteniendo grandes elogios de los medios internacionales por su estética y diseño vanguardistas. Actualmente está disponible en mercados como Arabia Saudita y los EAU, donde ya ha recibido comentarios positivos de los clientes desde su lanzamiento.

SOUEAST co-exhibirá con JETOUR por primera vez en Auto China 2026. Bajo el lema "Movilidad Urbana", SOUEAST mostrará los modelos S08 DM, S09 y varios coches conceptuales. A través de un diseño y una exhibición innovadores, la marca busca demostrar su compromiso de profundizar su presencia en el mercado de la movilidad urbana. De cara al futuro, SOUEAST continuará refinando su cartera de productos y canales, y avanzará de manera constante en su globalización.