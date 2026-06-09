Sorteo de la Lotería Nacional rinde homenaje a la Biblioteca Central de la UNAM

La Lotería Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2888, dedicado al 70 aniversario de la emblemática Biblioteca Central, uno de los símbolos más representativos de Ciudad Universitaria y referente del conocimiento, la cultura y la educación pública en México.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Central, edificio reconocido por su icónico mural diseñado por Juan O'Gorman y que forma parte de Ciudad Universitaria, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 2007.

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La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que la Biblioteca Central ha sido durante siete décadas un espacio fundamental para la preservación de la memoria intelectual, científica y cultural del país.

La funcionaria agregó que este homenaje se realiza en concordancia con la visión educativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que la educación, la ciencia y la innovación son herramientas fundamentales para combatir desigualdades y generar oportunidades.

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El Sorteo Superior No. 2888 distribuirá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total superior a 51 millones de pesos en premios. El sorteo se llevará a cabo el próximo 26 de junio y contará con la emisión de 2.4 millones de cachitos que circularán en todo el país.