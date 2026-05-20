Somos México, a un paso de ser partido; INE valida asambleas y afiliaciones

La organización Somos México aseguró que está cada vez más cerca de convertirse en partido político nacional, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le notificó oficialmente que cumplió con 205 asambleas y 294 mil 40 afiliados válidos, superando los requisitos de ley.

Aunque explicó que Somos México realizó en total 240 asambleas y reunió cerca de 349 mil afiliaciones, señaló que todavía mantienen litigios ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se les reconozcan cifras adicionales.

Es una muy buena noticia porque confirma que todo el trabajo realizado el año pasado y los primeros meses de este año ha valido la pena y ha tenido respaldo ciudadano”, afirmó.

Edmundo Jacobo Molina detalló que aún falta concluir la etapa de fiscalización y recordó que el próximo 29 de mayo la Unidad Técnica de Fiscalización presentará un preproyecto sobre el origen y destino de los recursos utilizados por las organizaciones que buscan convertirse en partido político.

No hay preocupación sobre eventual revisión financiera a Somos México

Por su parte, el dirigente de la organización, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que no existe preocupación sobre una eventual revisión financiera, pues afirmó que han cumplido con todas las obligaciones legales y contables.

No tenemos ningún temor porque damos informes mensuales y solo tenemos una observación menor, de cerca de 40 mil pesos, que vamos a subsanar”, sostuvo.

Acusan a Morena de frenar registro de Somos México

También acusó a Morena de intentar frenar el registro del nuevo partido mediante impugnaciones ante el INE y el Tribunal Electoral; sin embargo, aseguró que todas las resoluciones han favorecido a la organización.

Respecto al reciente nombramiento del nuevo titular de fiscalización del INE, cuestionado por algunas consejerías, Acosta consideró un error que esos cargos ya no requieran consensos del Consejo General y dependan únicamente de la presidencia del instituto. Sin embargo, dijo confiar en que el proceso de revisión financiera se mantendrá bajo criterios estrictamente técnicos y no políticos.

De mantenerse el dictamen positivo de la Unidad Técnica de Fiscalización y resolverse los litigios pendientes a su favor, el Consejo General del INE sesionará a mediados de año para otorgar formalmente el registro.

Con ello, quedaría habilitado para participar con candidatos propios en los próximos procesos electorales locales y federales, recibiendo prerrogativas públicas a partir del primer día del mes siguiente a la aprobación de su registro.

*mcam