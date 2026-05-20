FGR y Segob recorrerán el país para reunirse con colectivos de búsqueda

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recorrerán las seis regiones del país para reunirse de manera directa con colectivos y familias de personas desaparecidas.

Durante una conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez mencionó que ya opera el Centro de Mando de la Alerta Nacional, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Explicó que este centro opera las 24 horas del día para activar de manera inmediata acciones de búsqueda, investigación y seguridad ante el primer reporte de desaparición.

Por otro lado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, señaló que desde la puesta en marcha de la Plataforma Única de Identidad (PUID), entre octubre de 2025 y mayo de 2026, se ha logrado localizar a 5 mil 898 personas mediante el cruce de información a través de la CURP y bases de datos de distintas instituciones públicas y privadas.

La comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, informó que ha visitado estados como Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Colima, Tlaxcala y Nayarit para revisar registros, fortalecer expedientes y supervisar avances en investigaciones.

La secretaria de Gobernación destacó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han fortalecido las acciones institucionales en materia de desaparición de personas, particularmente tras la reforma de julio de 2025.

Entre las medidas implementadas mencionó la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la mejora del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el robustecimiento de las fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda.

Rodríguez aseguró que el Gobierno de México mantiene coordinación con las entidades federativas.

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