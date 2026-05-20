Asesinan a mesero en restaurante de Villaflores, Chiapas; hay tres detenidos

La tranquilidad del municipio de Villaflores, Chiapas, se vio interrumpida por un ataque armado que cobró la vida de un mesero en el restaurante de carnitas “Don Tevi”, ubicado en 1ª Sur Esquina con 8ª Poniente. El pasado domingo un sujeto disparó en, al menos, 10 ocasiones contra el trabajador para asesinarlo. La agresión provocó temor entre las personas que se encontraban en el lugar, incluidas dos menores de edad.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras del negocio, el presunto agresor ingresó al local mientras algunas mesas ya eran ocupadas por clientes que esperaban ser atendidos.

En el video se observa cómo el atacante, vestido con sudadera gris y gorra negra, ubica a la víctima, quien realizaba labores de limpieza en una mesa. Segundos después, el hombre se acercó por la espalda y disparó en repetidas ocasiones a corta distancia.

Foto: Especial.

Móvil del homicidio sería por una presunta deuda

La víctima fue identificada por las autoridades como Jhandry Arellano Nadayapa, de 31 años. Tras caer al piso, el agresor continuó accionando el arma hasta agotar las municiones y posteriormente escapó del lugar, dejando una escena de caos entre trabajadores y comensales.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las primeras investigaciones apuntan a que el homicidio estaría relacionado con una deuda que mantenía el ahora fallecido con los presuntos responsables.

El móvil que se tiene hasta el momento está relacionado con una deuda; sin embargo, continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas”, señaló el funcionario.

Autor material ya fue detenido

El fiscal de Chiapas también informó que el autor material y dos de sus cómplices fueron detenidos. Se trata de Ludwin “N”, Iván “N” y Manuel “N”, quienes fueron arrestados tras estar implicados en otro hecho delictivo relacionado con robo con violencia.

Durante una conferencia de prensa, la dependencia presentó imágenes de otro asalto en el que presuntamente participaron los detenidos. En el material audiovisual, el supuesto autor material del homicidio portaba la misma vestimenta utilizada durante el ataque en el restaurante.

La Fiscalía estatal indicó que los tres sujetos fueron plenamente identificados mediante cámaras de videovigilancia y otras pruebas recabadas durante las investigaciones. Además, adelantó que buscarán una condena de hasta 85 años de prisión por el delito de homicidio doloso.

“Hace unos momentos se detuvieron a tres personas, a los responsables de este artero crimen. Comentarles que se les detuvo por el delito de robo con violencia. Estas personas, quienes están plenamente identificadas a través de las cámaras de videovigilancia, que fueron quienes cometieron este artero crimen.

Luego del ataque armado, corporaciones de seguridad desplegaron operativos en distintos puntos de Villaflores para ubicar a los responsables. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

La fiscalía estatal confirmó que buscará la pena de 85 años de prisión por el delito de homicidio doloso.

*mcam