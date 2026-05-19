Lanza la campaña “Cuidar la niñez es parte del juego”, en el marco del Mundial de futbol 2026

El colectivo independiente Adultxs por los Derechos de la Infancia lanzó la campaña “Cuidar la niñez es parte del juego” para crear conciencia sobre la magnitud del problema del abuso sexual infantil y la importancia de cuidar a niños y niñas, en el contexto del Mundial de fútbol 2026.

La organización dio a conocer que el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una crisis global que requiere atención urgente.

De acuerdo con estimaciones internacionales, más de 393 millones de niños y niñas sufren abuso sexual en el mundo, una cifra que equivaldría al tercer país más poblado del planeta, después de India y China. En total, más de 1,400 millones de personas han atravesado violencias sexuales: 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 varones, según datos de UNICEF.

Además, las consecuencias de estas violencias son profundas y duraderas. Con base en datos de Together for Girls, quienes sufrieron abuso sexual en la niñez tienen 66 % más probabilidades de padecer trastorno depresivo mayor y 87 % más riesgo de desarrollar consumos problemáticos de sustancias, en comparación con quienes no atravesaron estas experiencias.

Estudios en varios países señalan que, si la violencia sexual fuera erradicada, el mundo podría ahorrar 7 billones de dólares en costos sociales y económicos.

Frente a esta grave violación a los derechos humanos de la infancia, sobrevivientes de violencia sexual en la niñez de distintos países impulsaron esta campaña, “Cuidar la niñez es parte del juego”, para visibilizar esta realidad y promover la protección de niños, niñas y adolescentes.

La campaña reúne a organizaciones y personas comprometidas con la defensa de los derechos de la niñez, y su objetivo es amplificar la voz de sobrevivientes y promover entornos seguros para niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos: en el deporte, en las instituciones, en la comunidad y en el hogar.

La campaña invita a la sociedad a sumarse a esta iniciativa global a través de redes sociales, utilizando el hashtag #CuidarLaNiñezEsParteDelJuego, así como participando en actividades, accediendo a recursos educativos, colaborando con acciones de visibilización y haciendo donaciones.

Para participar en la campaña, visita la página web cuidarespartedeljuego.com o sigue su cuenta en Instagram @cuidarespartedeljuego.