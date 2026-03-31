Sólo 34 % de estudiantes llega motivado al final de la preparatoria, un reto para la educación: Tecmilenio

La desconexión entre lo que se enseña en el aula y lo que realmente importa para el proyecto de vida de los estudiantes se ha convertido en uno de los principales retos de los sistemas educativos.

Datos recientes muestran que mientras el 74 % de estudiantes de quinto grado se siente comprometido con su aprendizaje, esta cifra cae a apenas 34 % al llegar al último año de preparatoria. Esta caída sugiere que los modelos educativos tradicionales pierden relevancia conforme los estudiantes maduran y buscan mayor autonomía.

Durante décadas, la educación ha operado bajo un supuesto uniforme: que todos deben aprender lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo. Sin embargo, la investigación educativa muestra que cada estudiante aprende de forma distinta y que los modelos personalizados pueden mejorar significativamente la motivación, la satisfacción y el rendimiento académico.

La educación personalizada propone un cambio profundo: pasar de un sistema estandarizado a uno donde los estudiantes participan activamente en la construcción de su trayectoria académica. En este modelo, el docente actúa como guía y facilitador, mientras los estudiantes desarrollan habilidades como pensamiento crítico, planificación y adaptabilidad, fundamentales para un entorno laboral en constante transformación.

Propósito y motivación en la educación

El propósito de vida se convierte en un elemento clave para una experiencia educativa significativa. No se trata únicamente de aprobar materias, sino de construir una conexión entre lo que se aprende, quién se es y hacia dónde se quiere llegar.

"Cuando el aprendizaje se adapta a los intereses, ritmo y propósito de cada estudiante, aumenta su compromiso y la experiencia educativa se vuelve más significativa. La personalización permite que los estudiantes no sólo aprendan contenidos, sino que construyan un proyecto académico y profesional propio", explicó el Dr. Luis Gutiérrez, vicerrector académico de Tecmilenio.

Esta conexión se fortalece cuando los estudiantes pueden elegir rutas de enfoque que respondan a sus aspiraciones profesionales. Los entornos de aprendizaje flexibles permiten construir perfiles profesionales más claros, fortalecer la identidad vocacional y desarrollar la capacidad de adaptarse a contextos laborales cambiantes.

En este contexto, Tecmilenio desarrolló MAPS (Modular, Apilable y Personalizable), un modelo educativo que permite a los estudiantes construir trayectorias flexibles a partir de certificados cocreados con empresas líderes. De esta manera, cada estudiante puede diseñar un perfil profesional alineado con sus intereses y con las demandas del mercado laboral.

El futuro de la educación no está en ofrecer más de lo mismo a más personas, sino en reconocer que cada estudiante es único y merece una experiencia educativa que responda a su propósito y potencial.