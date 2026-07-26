SMN mantiene vigilancia sobre los huracanes 'Fausto' y 'Genevieve'; ¿afectarán al país?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene bajo vigilancia la evolución de los huracanes Fausto y Genevieve, ambos de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, como parte del monitoreo permanente durante la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico.

De acuerdo con el organismo, el huracán Genevieve se desplaza de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano y, aunque hasta el momento no se prevé que toque tierra, sus bandas nubosas incrementarán la probabilidad de lluvias en varios estados del occidente del país.

El SMN precisó que las precipitaciones más intensas previstas para este 26 de julio estarán relacionadas principalmente con el monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la onda tropical número 21 y diversos canales de baja presión.

¿Fenómenos impactarán el territorio nacional?

Hasta el momento, los huracanes Fausto y Genevieve no representan un riesgo de impacto directo para las costas mexicanas. Sin embargo, Genevieve continuará favoreciendo lluvias y oleaje en el Pacífico mexicano, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Ambos huracanes son categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Cuartoscuro

Provocarán variaciones climáticas

Como resultado, se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, este y noreste de Oaxaca, así como en el noroeste, oeste y sur de Chiapas.

Además, se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla. También se prevén precipitaciones fuertes en entidades del centro del país, incluida la Ciudad de México.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que aumentarían el riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, el viento podría ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirán la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

En el litoral del Pacífico también se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Pese a las lluvias, el calor extremo persistirá en gran parte del norte del país. El pronóstico indica temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, mientras que Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas registrarán máximas de entre 40 y 45 grados.

El SMN agregó que la onda de calor continuará en el noreste de Baja California y concluirá durante este día en Baja California Sur y Sonora.