Mueren dos elementos de la Guardia Civil tras ataque en La Pila

Un intenso operativo de seguridad por aire y tierra se desplegó este domingo en la comunidad de Cerritos, perteneciente a la delegación La Pila, en la capital de San Luis Potosí, tras un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil.

La Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana confirmó, a través de un comunicado, la agresión que derivó en la muerte de dos elementos de la corporación mientras cumplían con su deber.

Habitantes de la zona, testigos de los hechos, señalaron que se escuchó una fuerte explosión que sacudió las viviendas. Posteriormente se observó una densa columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda.

Elementos agredidos piden refuerzos

En un audio difundido por agentes quienes participan en el operativo se escucha a uno de sus compañeros agredidos, pedir refuerzos.

Acá por Cerrito de la cruz, acá por Cerrito de la cruz, acá por Cerrito de la cruz a la breve, a la breve, acá por Cerrito de la Cruz, antes de pasar a las vías a la breve manden 31, a la verga… tengo tres 49 a la breve", dijo un Guardia Civil agredido.

A pesar del intenso patrullaje, no se ha informado sobre la ubicación o detención de persona alguna relacionada con el ataque en La Pila. Captura de video

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo en la zona para la localización y detención de los presuntos responsables, con la participación coordinada de las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno”, se lee en el comunicado oficial.

Hasta el momento se desconoce la mecánica exacta del ataque y el tipo de arma utilizado. En el lugar trabajan especialistas forenses y de investigación para elaborar el parte oficial. Ningún grupo armado se ha atribuido la agresión, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar la difusión de versiones no confirmadas.

A pesar del intenso patrullaje, no se ha informado sobre la ubicación o detención de persona alguna relacionada con este hecho de violencia.