Sismo de magnitud 3.8 sacude el Valle del Mezquital en Hidalgo

Un sismo de magnitud 3.8 se registró durante la madrugada de este jueves en el estado de Hidalgo y fue perceptible en diversos municipios de la región del Valle del Mezquital, sin que hasta el momento se reporten afectaciones a la población ni a la infraestructura.

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:47 horas y tuvo su epicentro aproximadamente a 18 kilómetros al este de Ixmiquilpan, de acuerdo con los primeros reportes de monitoreo sísmico.

Tras el evento, cuerpos de emergencia y autoridades de protección civil realizaron recorridos de verificación en la zona para descartar daños en viviendas, edificios públicos y vías de comunicación.

Hasta el momento no se han confirmado incidentes mayores relacionados con el temblor.

Habitantes de municipios cercanos señalaron que el sismo se sintió principalmente como un movimiento breve y moderado durante la madrugada, lo que generó alarma entre algunas familias que salieron de sus viviendas para resguardarse.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en coordinación con instancias estatales y municipales, y exhortaron a la ciudadanía a conservar la calma, seguir las recomendaciones de protección civil y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia correspondientes.