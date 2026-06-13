Sismo sacude costas de Guerrero, también lo sintieron en CDMX

Un sismo de magnitud 5.2 se registró este sábado a las 12:20 de la tarde frente a las costas de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 25 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con los primeros reportes, el sensor más cercano detectó el movimiento a unos 15 kilómetros al sureste de Acapulco, por lo que fue percibido en distintas zonas de la costa guerrerense.

Turistas que se encontraban hospedados en hoteles de la zona turística de Acapulco fueron evacuados debido al sismo. Cuartoscuro

Tras el sismo, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar que sus teléfonos celulares emitieron una notificación de alerta sísmica. Habitantes de diversas alcaldías de la Ciudad de México señalaron que recibieron el aviso directamente en sus dispositivos móviles, lo que generó dudas sobre una posible activación del sistema de alerta para la capital.

Activación de Alerta Sísmica. Cuartoscuro / Mario Jasso

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no reportaron la activación generalizada de los altavoces de la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.

Más tarde, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, aclaró que, con base en la información emitida por el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento registrado a las 12:20:46 horas no ameritó la activación de la Alerta Sísmica a través de los altavoces instalados en la capital del país.

Por ello, aunque muchas personas recibieron una notificación en sus teléfonos, el sismo no alcanzó los parámetros necesarios para que se activara el sistema de alertamiento público de la Ciudad de México.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a la información oficial y evitar difundir rumores o versiones no confirmadas sobre el evento.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Si te encuentras en un inmueble, conserva la calma, suspende cualquier actividad que estés realizando y ubícate en una zona de menor riesgo previamente identificada. Mantente alejado de ventanas, cristales, objetos que puedan caer y estructuras que pudieran desprenderse.

Si estás en la calle, procura alejarte de postes, cables, anuncios espectaculares, bardas y fachadas que puedan colapsar. En caso de ir conduciendo, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel o estructuras elevadas.

Una vez concluido el movimiento, revisa posibles daños, evita usar elevadores y sigue las indicaciones de Protección Civil. También es importante tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, linterna, radio, medicamentos y artículos básicos para afrontar cualquier contingencia.