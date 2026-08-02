Marchan en Tamaulipas para exigir liberación de Danna

Familiares, amigos y simpatizantes de Danna Yanina “N”, la joven detenida por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata Quintos en una academia militarizada, marcharon la tarde del domingo para exigir su liberación.

Durante la protesta también denunciaron vejaciones y maltratos contra exalumnos de ese plantel.

La caminata inició a las 18:00 horas desde el plantel militarizado Doenitz, ubicado en la calle Sarabia de Ciudad Madero, Tamaulipas, y avanzó hasta la presidencia municipal.

Los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la circulación en la calle Obregón.

Bloqueo de familiares

Con cartulinas llenas de mensajes de apoyo a Danna, la gente se arremolinó y pegó sus demandas en las paredes de los edificios públicos.

Josany, madre de la joven, aseguró que su hija cumplió 18 años en mayo pasado y lamentó el trato que recibe de las autoridades, las cuales, a su juicio, buscan demostrar su culpabilidad.

Durante su relato, narró que cuando se acercaba el cumpleaños, la familia intentó entregarle varios regalos, pero los directivos del plantel les impidieron verla con el argumento de que estaba castigada.

Reveló que el padre de Danna solo podía verla una vez cada dos meses y, en ocasiones, a través de videollamadas, por lo que desconocían las condiciones reales que ella vivía dentro de la institución.

Danna Yanina es la mayor de los hermanos y soñaba con ser médico naval; por ello, la familia hizo grandes esfuerzos para ingresarla por un año a esa academia, con la esperanza de que pudiera alcanzar su meta.

Una vez vinculada a proceso por el delito de feminicidio, tras la muerte de Dafne ocurrida el 16 de julio de este año, la madre señaló que apenas podrán visitarla, según le informaron las autoridades, y que esto será posible aproximadamente en una semana.

Luego de las actividades en favor de su hija, Josany aseguró haber conversado con al menos 27 familias cuyos hijos estuvieron en algún momento en la institución.

Todas relataron experiencias similares: maltratos y un ambiente de temor.

Agregó que algunos menores trataron de defender a otros estudiantes, pero eran castigados severamente, por lo que muchos vivían con miedo.

Aclaró que el desconocimiento de lo que su hija estaba viviendo se debió a las políticas de la escuela, las cuales solo les permitían verla por tiempos limitados, sin imaginar que dentro del plantel existía un sistema disciplinario basado en agresiones físicas y psicológicas.

Cuestionó la acusación de feminicidio que enfrenta su hija y consideró que la autoridad también debe investigar a los maestros, al personal médico y a otros adultos del plantel que sabían de la situación que se vivía.

La señora señaló que su defensa está reuniendo los elementos para demostrar la inocencia de Dana.

Recordó que el juez de control del sistema penal de Altamira fijó un plazo de seis meses para la complementación de las investigaciones y así esclarecer los hechos.

Finalmente, puntualizó que la caminata y la protesta son por Dafne, la joven que murió en ese plantel, por su hija y por todos los niños que han sido o fueron maltratados en esta academia.