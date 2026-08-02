Denuncian desalojo violento en Canal Once; televisora afirma que fue de forma pacífica

La recuperación de las instalaciones de Canal Once, ocupadas desde el pasado 21 de mayo por integrantes del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), estuvo marcada por versiones encontradas. Mientras la televisora pública aseguró que retomó el inmueble "de manera pacífica", los estudiantes denunciaron que fueron desalojados mediante un operativo en el que hubo empujones, amenazas y daños en los accesos al inmueble.

En conferencia de prensa, integrantes del movimiento relataron que alrededor de las 18:30 horas un grupo de aproximadamente 200 personas llegó a las instalaciones de Canal Once acompañado por representantes de la Secretaría de Gobernación, personal de derechos humanos, directivos de la televisora y de su área jurídica.

Según los estudiantes, inicialmente las autoridades les solicitaron entregar las instalaciones de manera voluntaria, al informarles que existía una denuncia en su contra. Los manifestantes respondieron que debían consultar la decisión con toda la comunidad que mantenía la ocupación.

Sin embargo, aseguraron que mientras ese diálogo se desarrollaba, un grupo ingresó por la parte posterior del inmueble, a través del acceso que conecta con la Escuela Superior de Economía (ESCA), para lo cual —afirmaron— rompió una reja.

"Entraron por la ESCA, rompieron la reja y nos dijeron que si no salíamos nos iban a sacar", narró una de las voceras del movimiento.

Los estudiantes señalaron que fueron obligados a abandonar las instalaciones sin poder recoger todas sus pertenencias, entre ellas computadoras, ropa, documentos y baterías portátiles utilizadas durante las guardias.

Asimismo, denunciaron que varios integrantes del movimiento fueron empujados y amenazados durante el operativo y que, una vez dentro del inmueble, el grupo comenzó a retirar cadenas, candados y carteles colocados durante la ocupación.

Por su parte, Canal Once difundió un comunicado en el que informó que recuperó "de manera pacífica" sus instalaciones, tras más de dos meses de ocupación por un grupo reducido de estudiantes con demandas que, señaló, son ajenas a las atribuciones de la emisora.

Reproducir Denuncian desalojo violento en Canal Once

La televisora indicó que durante ese periodo privilegió el diálogo para recuperar el inmueble y restablecer las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades, además de preservar su infraestructura y su acervo audiovisual.

Añadió que en los próximos días realizará una evaluación técnica de las instalaciones, la infraestructura y los bienes bajo su resguardo para determinar las acciones necesarias para su recuperación y el restablecimiento pleno de sus operaciones.

Canal Once también sostuvo que la recuperación del inmueble no modifica las mesas de diálogo establecidas con las autoridades competentes para atender las demandas del movimiento.

Por su parte, los estudiantes rechazaron la versión oficial y sostuvieron que la recuperación "no fue una toma pacífica". Además, anunciaron que mantendrán su participación en la mesa de diálogo prevista para el próximo martes, donde definirán las acciones que seguirán tras estos hechos.