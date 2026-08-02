Adrián pasará 25 años en prisión por matar a un hombre durante fiesta

Por dispararle y matar a un hombre durante una convivencia en Escobedo, Nuevo León, Adrián Fernando “N” fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado.

La sentencia corresponde al crimen de José Torres, ocurrido durante la madrugada del 14 de julio de 2024, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, alrededor de las 00:30 horas, Torres se encontraba conviviendo con varias personas en el cruce de la calle Faisán y la Avenida Paseo de las Andes, cuando Adrián Fernando “N” sacó un arma de fuego y le disparó de manera sorpresiva.

Tras la agresión, el ahora sentenciado se retiró del lugar, mientras que las heridas provocadas por los disparos causaron la muerte de la víctima.

El caso fue llevado a juicio por la Fiscalía Especializada en Homicidios, cuyo Ministerio Público presentó testimonios y diversos elementos de prueba para acreditar la participación del acusado en el crimen.

Luego de analizar las pruebas obtenidas legalmente, el juez determinó que la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad penal de Adrián Fernando “N” como autor material directo del homicidio.

Por ello, emitió un fallo condenatorio y estableció una pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

El sentenciado deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal durante el cumplimiento de la pena y también deberá cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño.