Chiapas y Tabasco, sin daños por sismo: Sheinbaum; Marina alerta de efecto tsunami

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó daños en Chiapas y Tabasco por el sismo de magnitud 7.4 que se registró la mañana de este viernes en Ciudad Hidalgo y cuya réplica más fuerte, hasta el momento, fue de magnitud 6.5, tras hacerse comunicado con los gobernadores

Eduardo Ramírez Aguilar y Javier May Rodríguez.

"Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes", indicó la mandataria en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Marina alerta de efecto tsunami

La Secretaría de Marina también descartó afectaciones por el sismo en Chiapas que se registró esta mañana y pidió a la población alejarse de las playas ante posible efecto tsunami que llevará a un incremento en el nivel del mar.

Al final de la conferencia matutina, desde Tulum, Quintana Roo, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que no hay afectaciones graves, luego de que el Sismológico Nacional informó de un sismo de magnitud 7.4 en el sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Acaba de haber un sismo de 6.8.Todavía no se sabe exactamente por dónde, alrededor de eso. No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En el tema marítimo solamente se espera se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema”, indicó.

La presidenta exhortó a la población a atender la indicación de la Secretaría de Marina sobre no acercarse a las playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. "Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", puntualizó.

Además indicó que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas.